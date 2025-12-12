¡ÖÍ­ÇÏµ­Ç°¡¦£Ç£±¡×(£²£¸Æü¡¢Ãæ»³)Å·¹Ä¾Þ¡¦½©£¶Ãå°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ï£±£±Æü¡¢·ªÅì£Ã£×£¶£Æ£¸£°ÉÃ£¶¡Ý£³£¶ÉÃ£³¡Ý£±£±ÉÃ£¹¤òÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡£Ê»¤»¤¿¥ä¥Ö¥µ¥á¡Ê£´ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤Ë£²ÇÏ¿ÈÀèÃå¤·¤¿¡£ÀÐ¶¶»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤À¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤è¤êÎÏ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¡×¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£Á°Áö¤Ï¶Ë¸Â¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ç¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö