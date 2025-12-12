史上初の「関西決戦」に臨む関学大と立命大が11日、甲子園球場で練習を公開し、取材に応じた。2年ぶり出場の関学大はQB星野太吾（2年）が兄・秀太（4年）との共闘で日本一奪回を誓った。もう思い残すことはない。関学大のQB星野太が立命大との頂上決戦へ、決意を言葉に乗せた。「日本一になりたい思いが強い。最後に笑って終わりたい」。兄・秀太とのポジション争いからスタートしたシーズン。プレーの安定感で上回り、太吾が