俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）の最終回（12日放送）を前に、池村碧彩からのクランクアップコメントが到着した。【写真】「素敵な写真」川栄李奈＆池村碧彩のほほ笑ましい“母娘ショット”本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテイン