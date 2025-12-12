◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選第6日日本6-5ノルウェー（2025年12月10日カナダ・ケロウナ）フォルティウスの進化の裏には、「世界一」のエッセンスがあった。分岐点は21年。22年北京五輪に向けた代表決定戦に「北海道銀行フォルティウス」として挑んだが、ライバルのロコ・ソラーレに敗れた。さらに同年末には北海道銀行とのスポンサー契約も終了。近江谷は「なにもなくなってしまった」と当時を振り返る。