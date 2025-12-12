5季目を迎えるラグビーリーグワンはあす13日に開幕し、神戸はホームのノエビアスタジアム神戸で昨季2位の東京ベイと対戦する。昨季は史上最高の3位となり、悲願の初制覇を目指す今季。共同主将を務める日本代表SO李承信（24）は「優勝」にターゲットを絞った。今年の日本代表戦11試合全てで先発出場した大黒柱が日本一へ導く。（取材・構成西海康平）李は頂点だけを見据える。阪神大震災から30年の節目だった24―25年シ