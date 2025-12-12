「有馬記念・Ｇ１」(２８日、中山)ＪＲＡは１１日、有馬記念のファン投票（有効投票総数６８５万２３４２票）の最終結果を発表した。連覇を狙うレガレイラ（牝４歳、美浦・木村）が、昨年のドウデュースが記録した４７万８４１５票を大きく上回る６１万２７７１票の史上最多得票で１位に輝いた。今秋はオールカマー→エリザベス女王杯を連勝。パンチアウトで２５年を締めくくる。最終登録を行った馬のうち、ファン投票上位１０