アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）の超巨大銅像がインドに設立され話題となっている。英国メディア「ＢＢＣ」によると、インテル・マイアミをＭＬＳカップ優勝に導いたメッシは、インドで３日間の「ＧＯＡＴツアー」に臨む。インド・コルカタでは、４５人の作業員によって２７日間かけて組み立てられた高さ７０フィート（約２１メートル）もの巨大な銅像の除幕式に臨むという。銅像はＷ杯のトロフィ