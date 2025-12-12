来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３連覇を目指す青学大の原晋監督（５８）が?ライバル?について言及した。今季は出雲駅伝で７位に沈み、全日本大学駅伝は３位。思うような戦いができていないが、指揮官は１１日に東京・青山キャンパスで開催された箱根駅伝の壮行会で「残り３週間となった今、優勝できる組織に変わってきた」と自信を口にした。直近１１大会で８度の箱根路制覇