橋本環奈（26）が主演のフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（来年1月12日放送開始、毎週月曜午後9時）に、音尾琢真（49）、INI許豊凡（27）、内田理央（34）、大谷亮平（45）、大塚寧々（57）が出演することが12日、分かった。同作はオリジナルストーリーで、高校を退学した元“ヤンキー娘”田上湖音波（橋本）が親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となり、患者に真摯（しんし）に寄り添いながら医療現場を改