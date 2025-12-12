玩具銃の回収を呼びかけるチラシ。色違いの玩具銃もある実弾を発射でき、本物の拳銃同様の殺傷能力を持つ「玩具」の拳銃が、神奈川県内で今年に入り１１月末現在で７６丁回収されたことが神奈川県警への取材でわかった。ゲームの景品などとして県内では約２９００丁が流通しているとみられる。来年以降に所持していると銃刀法違反となる恐れがあり、県警は回収を進めるとともに、注意を促している。