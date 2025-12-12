中日・大野雄大投手（３７）が、侍ジャパンとの対戦に強い意欲を示している。来年２月２７、２８日にバンテリンドームで行われる中日と侍ジャパンの壮行試合について、ベテラン左腕は「そこで投げたいと思います。投げられるように準備していきたい」と力を込めた。侍ジャパンは、３月６日から東京ドームで始まるＷＢＣ１次ラウンドを前に、バンテリンと京セラで壮行試合・強化試合を実施。３月２日はオリックス、３日は阪神と