ドジャースがＦＡ右腕エドウィン・ディアス投手（３１）を３年６９００万ドル（約１０７億円）でメッツから引き抜いたことに対し、米メディアやファンの多くは「王者の盤石補強」と絶賛している。ところが、その熱気に水を差す「異論」も静かに浮上しつつあるようだ。米メディア「ファンサイデッド」は、むしろレッドソックスが今年の夏場に「ザ・ミサイル」の異名も持つ左腕アロルディス・チャップマン投手（３７）と結んだ１