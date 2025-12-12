米国に行くならすべて開示――米政府は１０日、ビザ（査証）なしで訪れる外国人観光客などにＳＮＳ使用履歴の提出を義務付ける規制案を公表した。日本も対象国に含まれ、個人のＳＮＳが丸裸にされる可能性が出てきた。米渡航の際は電子渡航認証システム（ＥＳＴＡ）を使って、個人の情報を登録する。この申請時に新たに過去５年間に使用したＳＮＳ履歴、電話番号、メールアドレス、業務用の電話番号、家族情報などが加わる見込