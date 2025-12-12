●「トシくんなんて目も合わせてくれなかった」 中京テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『日本で一番早いお笑いバトル! フットンダ王決定戦2026』が、今回も年を越えた1月1日(1:59〜6:00)に4時間にわたって生放送される。MCのタカアンドトシが取材に応じ、『フットンダ王決定戦』が2012年のスタートから15回目を迎えることへの心境や、自身の節目の捉え方、そして今回の注目出場者などについて語った。(左から)タカ、トシ○「そん