会社の将来性を見限る瞬間は、ふとした上層部の発言に表れることがある。都内に住む40代後半の女性は、勤務先の化粧品メーカーで見聞きした驚きの出来事を寄せた。（文：湊真智人）問題の部署では、「ブランドを立ち上げた部長」の退職をきっかけに、メンバーが立て続けに辞める事態が起きていた。その部署は売上が落ち込んでいたようで、会社側からの「人員補充もなかった」という。上司のドン引き発言に「長期でいるのはよくない