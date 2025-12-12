息子、「自分は時計を見なくても時間がわかる能力がある」などと言い出すものだから、どれだけ正確な体内時計をお持ちなのかと期待して話を聞いておりましたら随分とふわふわした時計でほっこりしました。この、ザ・少年！っていう感じ……何歳まで楽しませてもらえるのかしら。