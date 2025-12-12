松嶋菜々子が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の追加キャストとして、大地真央の出演が発表された。正子（松嶋）の元上司で、かつて“ガサ入れの魔女”と呼ばれた《ザッコク》メンバーを演じる。併せて、おかっぱヘアに変身した大地のビジュアルも解禁となった。【写真】大地真央、11歳年下の夫と“たこパ”に反響「素敵なご夫婦」本作は、松嶋