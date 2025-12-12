西武・西川愛也外野手（２６）が１１日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３５００万円増の５７００万円でサイン。来季の全試合出場と定位置確保へ、新たなトレーニングを導入したと明かした。倍増以上の提示に西川は「本当にうれしく思います。来年頑張ろうと思いました」と表情を緩めた。８年目の今季は自身最多の１２４試合に出場し１番に定着。打率２割６分４厘、１０本塁打、２５打点を記録し、中堅の守備