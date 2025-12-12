スポーツ報知では、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝のプロ入りまでの軌跡を全３回で連載する。第２回ではプロへの道筋など全く見えず無欲だった城西大時代。体力もなくリリーフ起用が主だった左腕が周囲の“暗示”で変化していった姿をたどる。まっさらなマウンドで腕を振る―。そんな光景はほど遠かった。竹丸は、大学時代、主にリリーフでの登板ばかりだった。「ただ単に体力がなかったからです」。