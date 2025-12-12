第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で継続中としては最長の２１年連続シード権（１０位以内）獲得を狙う東洋大のキーマンは、内堀勇（２年）だ。前回７区１２位だった成長株は今回、６区出陣を熱望する。山梨・甲府市立城南中時代、ともに全国都道府県対抗男子駅伝に出場した兄の柊（しゅう）さん（２１）、ハイレベルな市民ランナーの両親のランニング一家で育った内堀が、家族の期待を力に変えて箱根の山を下る。腰高の