初の西日本対決となったアメフトの全日本大学選手権決勝・甲子園ボウル（１４日）の公開練習と会見が１１日、試合会場で行われた。関学大（関西１位）が勝てば２年ぶり３５度目、立命大（関西２位）が勝てば２年連続１０度目の学生日本一。攻守で激突する両校の元甲子園球児が闘志を見せた。関学大のＤＬ八木駿太朗（３年）＝花巻東＝は高３春の２２年センバツに外野手で出場。１回戦で市和歌山に敗れた。恩師の勧めで大学から