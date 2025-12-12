◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）「毎日が勉強の日々です」。そう語るのは、アルバンヌを担当する田端助手。約３年弱の間、南関東の専門紙競馬記者の経験がある。「取材をしているうちに、中でやりたいなという気持ちが芽生えました」と北海道に渡り、ビッグレッドファームで勤務。そこで出会ったのがマイネル軍団の総帥だった岡田繁幸氏だった。トレセンの厩舎スタッフを目指すこと