首都大学野球連盟の学生委員長としてリーグ戦の運営に青春を燃やした東海大の根本慎太郎マネジャー（４年＝茨城）は、野球の競技経験がない中、スタッフとして４年間を大好きな野球にささげた。後編では、名門野球部での日々を振り返る。【前編「硬式テニス部員が『世界のＫＯＢＡＹＡＳＨＩ』を見て人生激変プロ続々輩出の名門野球リーグ学生委員長になるまで」からの続き。前後編の後編】（編集委員・加藤弘士）東海大入