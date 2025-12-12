大学野球はシーズンオフを迎え、今年も数多くの４年生部員が愛着のあるユニホームに別れを告げた。熱き思いを胸に、大学野球で青春を燃やしたのは選手だけではない。首都大学野球連盟の学生委員長を務めた東海大の根本慎太郎マネジャー（４年＝茨城）に、高２から計６年間に及んだ、自身のマネジャー生活を振り返ってもらった。【前後編の前編】（編集委員・加藤弘士）野球には興味がない少年時代だった。キャッチボールも別