メッツからＦＡとなったピート・アロンソ内野手のオリオールズ移籍が１１日（日本時間１２日）、フィジカルテストを通過し、確定した。オ軍公式Ｘが「２６年から３０年までの５年契約に合意した。バードランドへようこそ、ピート」とポストし、愛称の「白クマ」をあしらったイラストを掲載した。ＮＹポスト紙のＪ・ヘイマン記者によると、総額１億５５００万ドル（約２４２億円）の５年契約で、契約金が１２５０万ドル（約１９