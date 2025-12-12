11日、東京都や神奈川県では火事が相次ぎ、死者も出ました。関東では記録的に雨が少なく乾燥が続いていますが、過去に消防が行った実験では、湿度の違いによって火が燃え広がるスピードに大きな違いが出ていました。■工場密集地で…激しい炎と黒煙11日夜、「news zero」は火事が起きた神奈川県綾瀬市の現場へ─。岩崎陽アナウンサー「消防隊員が作業をしているんですが、複数の建物が焼けて黒く焦げているのが確認できます。現在