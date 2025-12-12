2025年に最も活躍したアスリートに贈られる「第74回日本スポーツ賞」が発表され、大賞に柔道の阿部詩選手が選ばれました。阿部選手は柔道世界選手権の女子52kg級で5度目の優勝を達成。今回は56競技団体の中から推薦のあった個人31競技、団体22競技に競技団体別最優秀賞を授与することが決まり、その中から大賞に阿部選手が選ばれました。特別賞には世界選手権男子エペ団体で日本初の金メダルを獲得したフェンシング男子エペ日本代