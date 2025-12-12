EU本部＝ブリュッセル（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ大衆紙ビルト電子版は11日、欧州連合（EU）欧州委員会が掲げるエンジン車の新車販売を2035年から原則禁止する政策について、緩和される見通しになったと報じた。フォンデアライエン欧州委員長と、欧州議会最大会派・欧州人民党（EPP）トップのウェーバー氏が合意した。欧州委が16日にも発表する予定だと伝えた。欧州の自動車産業は中国メーカーとの激しい競争に