ゴールを決めて興奮した選手がシャツを脱ぐセレブレーションをすることは時折見られるが、下のゲームパンツまで脱ぐのは少々レアだ。あわや放送事故になりかけたのは、10日に行われたイングランド2部のQPR対バーミンガムでのことだ。1-1で迎えた後半アディショナルタイム、QPRの19歳DFキーラン・モーガンが思い切ったミドルシュートから勝ち越し点を記録。モーガンは上のユニフォームを脱ぎ、サポーターたちのところへ駆け出した。