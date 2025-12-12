今季よりクリスティアン・キヴを新指揮官に迎えたインテルは、現在リーグ戦で首位ミランと1ポイント差の3位、チャンピオンズリーグでもリーグフェーズ6位に入るなど、決して悪いスタートではない。しかし気になるのが強豪との対戦成績だ。9日にはCLのリーグフェーズ第6節でリヴァプールをホームに迎えたが、0-1で敗北。不可解な判定でPKを取られたのは不運だったが、インテルが攻撃面で思うようにチャンスを作れなかったのも事実だ