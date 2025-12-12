2025年12月11日、札幌・白石警察署は傷害の疑いで札幌市白石区に住む無職の女（33）を逮捕しました。女は12月7日午前10時ごろから午前11時ごろまでの間、一緒に住む小学生の娘に暴行を加えてけがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、女は娘の髪の毛を掴む、床に引き倒す、鉛筆を左肩に突き刺すなどの暴行を加えたということです。児童相談所から警察に情報提供があったことで事件が発覚しました。娘は左肩に軽いけが