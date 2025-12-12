¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¾ÂæÆÂÀ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò12·î9Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢À¾Éð¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ê¿¾ÂæÆÂÀ¤¬¡¢11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÀ¾Éð¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÊ¿¾ÂæÆÂÀ¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ëÆØ²ìµ¤Èæ¹â¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯½Õ¤Î2015Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¡¢ËÌÎ¦½é¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥