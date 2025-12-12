巨人の井上温大投手（２４）と山瀬慎之助捕手（２４）が１１日、「アパホテル＆リゾート東京ベイ潮見」でファンミーティングに参加した。井上は今季２０登板で４勝８敗、防御率３・７０で最終盤の９月に不振で登録抹消。左肘痛も発症し、そのままシーズンを終えただけに「けがをしない体作りをと思いながらオフは過ごしています」と、決意を示した。山瀬は６年目の今季、課題の打撃で成長。２軍で打率３割２厘、１軍でプロ初