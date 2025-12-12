グラビアアイドル波崎天結（25）が11日までにインスタグラムを更新。セカンド写真集についてつづった。波崎は「2／8(日)に波崎天結2nd写真集のお渡し会を行います」と告知し、黒いレオタード姿でバスタブに入るショットを公開した。波崎は続けて、ストーリーズ機能を用いファンからの質問に回答。「ヌードは解禁しますか?」との質問には「大事な部分は隠していますがほぼ全裸のカットは複数枚あります」と答えた。また「一番の推