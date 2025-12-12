ロシア派兵部隊の中核とされる北朝鮮軍・暴風軍団（第11軍団）で、兵士の間に広がる動揺を抑え込むための高級軍官向け講演会が開催されていたことが10日、現地情報で分かった。暴風軍団は今冬の「冬期訓練」を控えており、軍内部の心理的動揺を深刻視した軍上層部が思想統制の強化に乗り出した形だ。平安南道の情報筋がデイリーNKに伝えたところによれば、総政治局が作成した講演資料が暴風軍団に配布され、先月29日、軍団指揮部政