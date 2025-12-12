今日12日は、強い冬型の気圧配置となり、北海道と東北の日本海側を中心に雪でふぶくでしょう。大雪やふぶき、吹き溜まりによる交通障害に十分にご注意ください。北陸も雪や雨が降るでしょう。近畿北部や山陰も昼頃まで雨や雪が降りそうです。関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れますが、北よりの風が冷たいでしょう。北海道や東北は大雪やふぶきに注意、警戒を今日12日は冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ