中日のドラフト1位・中西（青学大）が、名古屋名物でプロ仕様ボディーをつくりあげる考えを示した。「昨日（10日）初めて、みそ鍋を食べました。非常においしかった。これから先、食べる機会も増えると思いますし、食べます」鶏肉と愛知県発祥の八丁みそを使用した鍋料理で、中西は「今の90キロくらいがベスト体重ですが、体重制限しないといけないタイプ」と説明。鶏肉は高タンパク質＆低脂質で、みそは代謝促進効果がある