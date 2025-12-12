オリックス・紅林が天敵撃ちへ向け、“新兵器”導入を球団に要望した。大阪・舞洲の球団施設で1600万円増の来季9500万円で契約更改。交渉の席で、打撃練習用マシン「トラジェクトアーク」採用を提案した。「ソフトバンクだったり、大谷（翔平）選手も使っていると聞いた。（実際の）投手と同じ球が来るので、試合前にやったらいいイメージもつきますし。チーム全体としていい効果があるのかなと。他球団の選手とかにも話を聞い