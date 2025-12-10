球団発表オリオールズは11日（日本時間12日）、メッツからFAとなっていたピート・アロンソ内野手を5年契約で獲得したと発表した。31歳のアロンソはデビューした2019年に53本塁打でタイトルを獲得し、新人王に選出された。2022年には打点王を獲得。短縮シーズンの2020年を除いて毎年30本塁打以上を記録している。オリオールズは2023年に地区優勝、2024年も2位だったが、今季は悔しい地区最下位に沈んだ。オフには守護神候補の