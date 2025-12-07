◆ソフトバンク優勝旅行10日（日本時間11日）ホノルルソフトバンクの上沢直之投手（31）が、12勝をマークした今季を超える活躍を誓った。上沢は昨オフに米球界からソフトバンクに加入。米国時代に右肘を痛めたこともあり、「去年のこの時期は普通に投げられるかなって不安もあった。それでなんとかしたいなと思っていたので、それに対して準備していた」と昨オフについて振り返った。結果的に、加入1年目の今季は先発ロ