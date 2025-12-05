◆ソフトバンク優勝旅行10日（日本時間11日）ホノルル【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの上沢直之投手（31）が、自身初のタイトルとなる最多奪三振獲得を目標に掲げた。今季は後半戦からはフォークを改良したこともあり、奪三振が一気に増加。打たせてとる投手から、どんな形でもアウトを取れる投手に進化へ―。「そういうタイトルが見えてくるような投球がシーズンを通してできれば、チームに貢献できてい