アメリカ・メリーランド州の連邦地裁は「手違い」でエルサルバドルに強制送還され、その後、アメリカで再び当局に拘束された移民男性について、収容施設から釈放するよう命じました。アメリカ政府の「手違い」で3月にギャング組織の一員としてエルサルバドルに強制送還された移民男性は、6月にアメリカに戻されましたが、その後、移民当局に再び拘束されました。この男性について、メリーランド州の連邦地裁は11日、「拘束する法的