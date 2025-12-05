巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が１１日、最大震度６強の地震被害を受けた故郷・青森への恩返しへ、早期の支配下復帰を目標に掲げた。来年６月３０日には青森でヤクルト戦が開催される。実家は大きな被害はなかったというが、テレビ報道を見て心を痛め「来年地元で１軍の試合があるのでなんとかそこに出たい」と強く決意した。地元で雄姿を見せて少しでも明るい話題を届けたい。「ずっと地元で育って、いろいろな人に支え