NY株式11日（NY時間15:17）（日本時間05:17） ダウ平均48729.56（+671.81+1.40%） ナスダック23584.09（-70.06-0.30%） CME日経平均先物51025（大証終比：+825+1.65%） 欧州株式11日終値 英FT100 9703.16（+47.63+0.49%） 独DAX 24294.61（+164.47+0.68%） 仏CAC40 8085.76（+63.07+0.79%） 米国債利回り 2年債 3.530（-0.008） 10年債 4.145（-0.002） 30年債 4.793