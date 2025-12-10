NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4313.00（+88.30+2.09%） 金２月限は急反発。時間外取引では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で警戒されたほどタカ派ではないとの見方が支援要因になったが、利下げ一時停止見通しを受けて利食い売りが出た。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル安や米新規失業保険申請件数の急増を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS