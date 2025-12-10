◇13日リーグワン開幕トヨタSO松田力也の10カ月ぶり先発復帰が決まった。2月の試合中に大ケガを負い、股関節と骨盤の手術を受けて長期離脱。当初は今季の開幕にも間に合わないほどの重傷だったが、懸命なリハビリで間に合わせた。帝京大の同期でもあるFL姫野和樹主将は「並々ならぬ努力していたのを間近で見てきた。同期として誇らしく、今後の彼に期待できる」と共闘を待ちわびていた。