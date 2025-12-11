「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、国内3店舗目となる旗艦店「ビームス プラス 大阪」を12月12日にオープンする。【画像をもっと見る】「ビームス プラス 大阪」は、ビームス プラスのアイテムを最大規模で展開するとともに、さまざまなブランドと企画したコラボレーションアイテムを揃える店舗。ブランドが掲げる「アイビー・ワーク・ミリタリー・スポーツ」の4カテゴリーのスタイルを表現した数多くのトルソーを展示し、