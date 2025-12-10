◇小学館DIMEトレンド大賞贈賞式（2025年12月11日）日本発の9人組男性グループ「＆TEAM」は「ベストアーティスト賞」を受賞。今年は日本アーティストとして初めて日韓でCD売り上げ100万枚を達成。大みそかは「NHK紅白歌合戦」に初出場する。リーダーのEJ（23）は「来年もグローバルに活躍したい」と誓った。多彩に活躍した「ベストキャラクター賞」は子役の永尾柚乃（9）と芸人の永野（51）。特別賞は「大阪・関西万博」が