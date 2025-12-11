BTSのジョングク（JUNG KOOK）が、「シャネル（CHANEL）」フレグランス＆ビューティのグローバル アンバサダーに就任した。【画像をもっと見る】ジョングクは、1997年韓国・釜山生まれ。BTSの最年少メンバーとして2013年にデビューし、グループ活動と並行してソロ歌手としても活動している。2023年には初のソロシングル「Seven （feat. Latto）」をリリース。同曲がBillboard Hot 100とSpotifyの「Top Song Global」チャートで