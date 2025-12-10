◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選第6日日本6-5ノルウェー（2025年12月10日カナダ・ケロウナ）女子のプレーオフが行われ、日本代表のフォルティウスが6―5でノルウェーを下し、ミラノ・コルティナ五輪出場を決めた。日本女子は8大会連続の五輪出場。スキップの吉村紗也香（33）にとっては、北海道・常呂高3年だった10年バンクーバー大会から5度目の挑戦でつかんだ涙の五輪切符になった。チーム存続の危機を乗